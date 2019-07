Bomba d'acqua su Parma e grandinate in provincia: allagamenti e disagi

Forti piogge in città e grandinate in provincia. Come previsto dai meteorologi a partire dalle ore 19 di oggi sabato 27 luglio, una bomba d'acqua si è abbattuta su Parma e in pochi minuti alcune strade si sono allagate, creando disagi alla circolazione stradale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcune segnalazioni di rami di alberi caduti e cantine allagate. La grandine ha colpito le zone di Langhirano e l'abitato di Pastorello, dove sono scesi chicchi di grandine grandi come noci. A Parma e provincia molte manifestazioni e sagre sono state annullate nel pomeriggio proprio per l'allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile per sabato 27 luglio.

Gallery