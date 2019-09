Bomba d'acqua a Parma: allagamenti e disagi alla circolazione stradale

Bomba d'acqua a Parma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre. Un forte nubifragio infatti si sta abbattendo sulla città a partire dalle ore 17. Come preannunciato nei giorni scorsi infatti le precipitazioni sono molto intense e stanno provocando allagamenti in alcune zone di Parma, come per esempio in via Paradigna. Il sottopasso infatti è allagato, come quello il sottopasso Naviglio Alto. Parzialmente allagata anche via d'Azeglio: segnalazioni di allagamenti arrivano anche dal quartiere Moletolo e dallo Spip.

Il forte temporale sta provocando rallentamenti e disagi al traffico. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando per mettere in sicurezza le aree coinvolte e riportare la situazione alla normalità.

