Bomba d'acqua a Parma: allagamenti e disagi alla circolazione

Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Parma nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre. Le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti in diverse zone della città mentre la circolazione dei veicoli ha subito alcuni rallentamenti: si sono infatti formate code in entrata ed in uscita delle tangenziali. La bomba d'acqua ha colpito la città poco dopo le 17.

