Piogge torrenziali a Parma, tromba d'aria a Noceto e San Secondo

Nel pomeriggio di ieri un violento temporale si è abbattuto sulla città e sulla provincia: oltre Parma i comuni più colpiti sono stati Noceto e San Secondo. Qui i Vigili del Fuoco hanno lavorato, durante la serata di ieri 3 luglio, per rimuovere alcuni rami che si erano staccati ed erano caduti a terra in conseguenza delle pioggie e del forte vento. Se in città ci sono state piogge torrenziali in alcuni punti della provincia vere e proprie trombe d'aria, come a Noceto e nella stessa San Secondo. In città ci sono stati alcuni allagamenti ma la situazione è tornata alla normalità già in tarda serata.