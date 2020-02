"C'è una bomba a mano su un furgone in via Montanara". E' questa la segnalazione che, nella giornata di mercoledì 12 febbraio, è girata tra gli aderenti del gruppo di controllo del vicinato del quartiere Montanara: la tempestività del controllo ha permesso di verificare che si trattava di un ordigno disattivato e quindi non pericoloso. Vedere una vera bomba a mano nel portaoggetti di un furgone può mettere in allarme chiunque: la capacità del cittadino che l'ha notata è stata quella di avvisare i carabinieri e, senza creare allarmismi, di controllare di cosa si trattasse. I militari hanno subito contattato il proprietario: si tratta di un ex militare che aveva utilizzato l'ordigno - disattivato e quindi non pericoloso - per un'attività dimostrativa. Ecco un caso di risoluzione positiva e senza panico di una situazione potenzialmente molto pericolosa.