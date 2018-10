Bonaccini annuncia: "Abbiamo tolto il divieto per gli Euro 4"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro con 30 Comuni per parlare del Piano Aria Regionale, ha annunciato che il divieto di circolazione per i mezzi a diesel Euro 4 è stato tolto. "Abbiamo tolto l’imposizione sui diesel euro 4, stringeremo però le misure emergenziali, come per esempio da 4 giorni si sforamento dopo i quali scatterà il blocco si passerà a 3 giorni: stanzieremo 5 milioni di euro per la rottamazione dei veicoli privati non commerciali.