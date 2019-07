Bonifica Parmense, avanzo di bilancio di un milione di euro: sarà reinvestito

Un ente in salute, operativo in forma continuativa e strategica nelle diverse aree della nostra provincia e dall’elevato grado di efficienza e affidabilità: è la fotografia del Consorzio della Bonifica Parmense emersa dopo l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2018.

Le azioni operate dalla governance consortile consentono di poter contare su un bilancio in linea con i precedenti per quanto concerne l’ammontare dei contributi dei consorziati, con 13 milioni di euro. Al netto dei finanziamenti destinati ad investimenti in manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate o di emergenza, progettazioni dirette o svolte per conto di altri enti con competenza territoriale e dei relativi costi di esercizio per la realizzazione degli interventi di quotidiana operatività, la Bonifica ha generato un avanzo virtuoso di esercizio di un milione di euro: cifra che sarà subito destinata per interventi in pianura e montagna.

Nell’occasione il Presidente Luigi Spinazzi ed il Direttore Generale Fabrizio Useri sottolineano, dinnanzi i membri del Comitato dell’ente – i vicepresidenti Giacomo Barbuti e Giovanni Grasselli; i consiglieri di Giunta Giovanni Maffei e Marco Tamani, il membro del Collegio sindacale Silvano Mantovani e la dirigente amministrativa Gabriella Olari – come sia fondamentale, in un territorio nel quale i cambiamenti climatici influenzano le nostre vite in maniera ormai conclamata, fornire un costante monitoraggio dei comprensori e rispondere presto e bene alle richieste di chi vi abita e lavora; contesto in cui diventano essenziali i rapporti con le amministrazioni locali del territorio, proficue sinergie da cui non si può prescindere per ottenere

risultati apprezzabili a tutela delle comunità.

Nell’ambito dell’approvazione del bilancio consortile infine l’Ing. Nico Alberti, Dirigente Area Informatica e Catasto, sottolinea l’altissima percentuale di contribuenza sul territorio (oltre 90%): aspetto che, unito all’assunzione di 10 nuove unità lavorative lo scorso febbraio, consente all’ente un ulteriore innalzamento qualitativo dell’operato consortile e dei molteplici servizi forniti

dal Consorzio ai cittadini.