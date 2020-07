'Borgo delle Colonne in festa': tutte le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità in borgo delle Colonne per la manifestazione “Borgo delle Colonne in festa”. Nei giorni 22/07/2020, 29/07/2020, 26/08/2020,02/09/2020 e 09/09/2020, dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, in Borgo delle Colonne – da Borgo della Pace a Strada Saffi, intersezioni escluse, è prevista l'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli, esclusi mezzi di soccorso e di emergenza e accreditati. In Borgo della Pace è prevista l'inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza da Sud a Nord.



