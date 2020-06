“Borgo Val di Taro – Libera l’estate”: un video per promuovere il turismo

La bellezza, a portata di mano. Borgo Val di Taro si presenta al pubblico mostrandosi, in tutto il suo splendore, in un video realizzato per volere dell’Amministrazione Comunale. Girato dal giovane talento locale Alberto Coffrini, il video, in poco più di un minuto, racconta tutto il bello che c’è a Borgotaro, attraverso panorami, piatti tipici e bellezze naturali, il tutto coinvolgendo diversi abitanti del luogo che si sono prestati alla telecamera per rappresentare al meglio il proprio paese (fra questi anche Lorena Randazzo, Miss Parma 2017) .

Non mancano le associazioni sportive, come 3T Valtaro e Blue Belga, e molti sono i “set” realizzati grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali del territorio. Una comunione d’intenti che ha portato ad un video che è una storia, la storia di una vacanza a Borgotaro, bella e ricca di spunti nel suo centro storico, immensa e verde tutta intorno, da vivere in totale libertà e sicurezza.

“Abbiamo voluto regalare una cosa nuova – ha spiegato l’assessore al turismo e vice sindaco Giovanna Terroni – per rilanciare il nostro territorio, che quest’anno può offrire esattamente ciò di cui il pubblico ha bisogno per le proprie vacanze in serenità”. Appaiono così i luoghi più amati dai borgotaresi e non, dal bagno “alla diga” all’assaggio degli Amor di Borgotaro, passando per una passeggiata in via Nazionale fino ad un aperitivo in piazza, all’ombra dei leoni della chiesa di S.Antonino.

Allegati