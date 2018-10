Maltempo a Borgotaro: allagamenti, smottamenti e danni

Allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione stradale. La situazione del maltempo a Borgotaro e tra Borgotaro e Bardi è particolarmente critica, rispetto ad altre zone della provincia di Parma. Le forti piogge che hanno interessato l'area a partire dalla giornata di ieri hanno provocato lo straripamento di due canali, l'allagamento di alcune strade in paese ed alcuni smottamenti in direzione Bardi. In conseguenza della situazione del maltempo si stanno verificando problemi alla circolazione automobilistica.