Borse di studio 2019 – 2020: on line gli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio Programmazione scolastica della Provincia comunica che sul sito web www.provincia.parma.it sono pubblicati gli atti di Assegnazione e gli elenchi degli studenti che hanno diritto alle borse di studio per il biennio delle scuole superiori per l’anno scolastico 2019/2020. Per rispettare la privacy degli studenti, viene pubblicato solo il numero della pratica. Le borse sono destinate agli studenti risultati idonei delle scuole superiori del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e del sistema di Istruzione e Formazione professionale. Gli importi delle borse di studio per il biennio per l’anno scolastico 2019/2020, definite dalla Regione, sono: - borsa base € 181,00 - borse maggiorata € 227,00

Le borse di studio per i ragazzi che frequentano il biennio saranno erogate alle famiglie dalla Provincia secondo le modalità indicate in sede di presentazione della domanda (conto corrente oppure mandato).

L’importo della borse di studio degli alunni frequentanti il triennio è di € 299,50. Le borse di studio del triennio verranno liquidate dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), che stabilirà la data a partire dalla quale si potranno riscuotere i benefici e le relative modalità di riscossione. Il MIUR pubblicherà tutte le informazioni sulla propria pagina web dedicata all'interno del Portale dello Studente: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

Questo è il link alla piattaforma ERGO dove gli studenti del triennio possono verificare lo stato della propria pratica

https://scuola.er-go.it/login

Questo il sito della Regione con tutte le informazioni

https://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/borse-di-studio-per-gli-studenti-2019-2020