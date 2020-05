Bosi: "A Parma per la prima volta zero decessi per coronavirus"

"La giornata di ieri ci ha portato una notizia stupenda che voglio condividere con tutti voi: per la prima volta dall'inizio della pandemia, il Comune di Parma non ha avuto deceduti per (o con) Coronavirus". Il vicesindaco di Parma, Marco Bosi su Facebook, dedica un lungo post con riferimento alla situazione legata al coronavirus in netto miglioramento dall'inizio della pandemia.

