BurgerKing raddoppia: ecco dove sorge il nuovo ristorante

Le griglie di Burger King sono tornate a Parma, dove è appena stato inaugurato il secondo punto vendita della città, a gestione diretta, in via San Leonardo angolo via Brodolini. Con 92 posti a sedere interni e 12 nel dehor, il ristorante si sviluppa su 370 metri quadri.

L’apertura del ristorante ha portato alla creazione di 35 nuovi posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi, dal momento che l’età media dei dipendenti è di appena 26 anni. Oltre ai membri della crew, allo staff del ristorante si aggiungono 5 manager.

Nel nuovo punto vendita sono tantissimi i servizi dedicati ai clienti, come il Wi-Fi gratuito, i kiosk digitali per poter effettuare le ordinazioni in autonomia che molto successo stanno riscuotendo nei ristoranti, l’area giochi interattiva Play King dedicata ai più piccoli dove giocare e organizzare feste di compleanno e il King Drive, il drive thru di BURGER KING® per ordinare il proprio menù direttamente dall’auto fino a tarda notte: rimarrà infatti aperto fino all’1 dalla domenica al giovedì, fino alle 3 il venerdì e fino alle 5 di mattina il sabato.

Il nuovo ristorante di Parma rappresenta dunque un’ulteriore occasione irresistibile per provare il gusto superiore delle proposte dei menù dei ristoranti BURGER KING®, che si distinguono per la carne cotta rigorosamente alla griglia, le porzioni sempre abbondanti, la freschezza delle verdure appena tagliate e le salse che rendono il sapore unico e inimitabile. Inoltre, l’alta formazione del personale garantisce ai clienti del ristorante di usufruire di un servizio di qualità e di assaporare cibi preparati e cucinati al momento, nel rispetto dei più alti standard sul controllo degli alimenti.