A fine mese Burger King sbarca in via Traversetolo

Sono in corso i lavori in via Traversetolo, non lontano dal Centro Commerciale Eurosia, per allestire gli spazi dedicati ad un nuovo fast food, che sarà inaugurato a fine mese: i tratta di Burger King, la nota catena statunitense che è arrivata in Italia a partire dal 1999 e che ora conta più di trecento ristoranti fast food nel nostro Paese. Per ora non trapelano altre informazioni in merito alla nuova struttura, posta di fianco alla rotonda che precede, venendo dal centro, quella dell'Eurosia.