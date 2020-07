Calabria, Pizzarotti sullo spot che attacca il Nord: "Non dirò mai venite a Parma paragonandola ad altre città"

Il sindaco Federico Pizzarotti si scaglia contro lo spot, firmato dall'agenzia di comunicazione di Klaus Davi, che promuove la Calabria, attaccando il Nord Italia, tra cui Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una campagna di promozione della propria terra - ha scritto il primo cittadino su Facebook - che non valorizza le eccellenze ma attacca una zona d'Italia colpita dalla pandemia non ha forza, anzi: dimostra estrema debolezza. Mi dispiace per la Calabria, terra bellissima, ma questo spot la indebolisce. Non dirò mai venite a #Parma perché nelle altre parti d'Italia c'è questo o quello. L'Italia è bella tutta, sa essere forte tutta e io credo fortemente in un'Italia compatta e unita che vince insieme. Pensate che quando siamo diventati Capitale Italiana della Cultura abbiamo subito deciso di condividere la vittoria con Piacenza e Reggio-Emilia creando un pacchetto culturale unito, perché l'unione fa la forza. Noi parmigiani non ci abbiamo pensato un minuto di più. Provo tristezza quando vedo l'Italia dividersi le briciole di una crisi che colpirà tutti indistintamente. Questi atteggiamenti sono controproducenti per chiunque"