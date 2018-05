Anche a Parma i camion-vela con i manifesti contro l'aborto

Stanno circolando anche in provincia di Parma i camion vela con i manifesti della campagna ProVita onlus contro l'aborto a quanrant'anni dall'introduzione della Legge 194. Il camion vela sta percorrendo Parma e provincia in più giornate e ha toccato Fidenza, Salsomaggiore, Collecchio, Langhirano, Sala Baganza, Fornovo, Fontevivo, San Secondo, Noceto, Ponte Taro, Medesano ed è stato reso possibile grazie all’adesione alla campagna nazionale di ProVita Onlus da parte di associazioni locali, l’ Associazione Medici Cattolici sezione di Parma, il Comitato Difendiamo i nostri Figli di Parma, Luce di Cristo onlus.

Ecco alcuni manifesti in circolazione nella nostra provincia: “L’aborto può danneggiare la tua salute fisica e psichica. Mamma, salva il tuo bambino e te stessa. Scegli la vita.” “Tu eri così a 11 settimane… Sei qui perché mamma e papà non ti hanno abortito”. La campagna sta suscitando polemiche in tutta Italia.