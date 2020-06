Camorra: Raffaele Cutolo resta in carcere al 41 bis a Parma

Il tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il ricorso della difesa del boss Raffaele Cutolo per il rinvio dell'esecuzione della pena, con detenzione domiciliare, per motivi di salute. Cutolo, 78 anni, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, resterà dunque in carcere a Parma, in regime di 41bis. Il tribunale di Sorveglianza di Bologna ha deciso così dopo la pronuncia del 12 maggio scorso da parte del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.

