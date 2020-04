Campagna Amica di Coldiretti: a domicilio anche le cassette del contadino

Per agevolare i consumatori, evitando loro le uscite e le lunghe code davanti a negozi e supermercati, la spesa arriva direttamente a casa grazie all’impegno dei produttori di Campagna Amica che si sono organizzati per un servizio sempre più efficiente e completo. Adesso – comunicano i produttori di Campagna Amica- possiamo offrire ai cittadini e alle famiglie, a loro scelta, un duplice servizio: la spesa consegnata a domicilio, con i prodotti preferiti scelti dal consumatore stesso, oppure, sempre consegnate a domicilio, una “cassettina benessere” con prodotti bio e ricchi di sostanze nutritive fondamentali per il benessere dell’organismo e la salute; una “cassettina fresca” composta da prodotti freschissimi come ricotta, tortelli, verdura in foglia. Si tratta di una forma organizzata per soddisfare al meglio le esigenze e richieste dei consumatori che, con una sola telefonata possono ricevere a casa la spesa completa e/o le cassette del contadino. In tal modo tutti potranno avere in casa prodotti freschi, di stagione, a km zero, legati al territorio.

Le consegne vengono effettuate a Parma, Traversetolo, Langhirano, Sala Baganza e Collecchio. Per fare gli ordini basta consultare il sito su www.parma.coldiretti.it per trovare tutti i riferimenti dei produttori e le loro offerte di stagione con il relativo listino. L’obiettivo- evidenzia Coldiretti Parma - è garantire, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione a partire dagli anziani e dai malati, la spesa alimentare settimanale direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

I produttori contattabili :

- AGRICHEF DI MARCO MORGANTI AZ. AGR. tel. 377/1020620-338/2628348 www.agricheff.it (pane, pasta di grani antichi e gastronomia)

-EMILY MAZZALI AZ. AGR. tel.347/1809626 (miele e prodotti dell'alveare)

-GIORDANO TORCHIO AZ. AGR. Tel.333/4215310 (verdura e frutta)

- GUARESCHI AZ. AGR. 348/56608215- 334/8842526 (parmigiano reggiano e latticini)

- IBLA AZ. AGR. Tel.337/888941 (frutta e verdura)

-LANA ANTICA AZ. AGR. 389/2072981 (formaggi, latticini e salumi)

- MONTEVERDI DOMENICO AZ. AGR. Tel.349/2205704 (miele e prodotti dell'alveare bio)

-PODERE VILLARGINE Tel.333/8513756 (succhi di frutta, confetture e frutta di stagione)

-SALTI DEL DIAVOLO AZ. AGR. tel.338/3643869 (frutti di bosco e composte bio)