campagna social contro l’abbandono degli animali - edizione 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’Italia è un Paese che ama gli animali domestici: secondo le stime sono oltre 60 milioni i pet membri effettivi delle famiglie italiane, con circa 7 milioni di cani, 7,3 milioni i gatti, oltre a altri piccoli mammiferi (1,8 milioni), pesci (quasi 30 milioni) uccelli (circa 12,8 milioni) e rettili (1,3 milioni) - (Rapporto Assalco – Zoomark, 2019). Eppure, si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Il picco degli abbandoni si registrano nel periodo estivo, ma molti cani vengono anche abbandonati subito dopo l'apertura della stagione venatoria, perché il cane non è bravo a cacciare. Molti inoltre dimenticano che l’abbandono è un reato, punito con l'arresto fino ad un anno o con una ammenda da 1.000 a 10.000 euro (come previsto dall’art. 727 del Codice Penale). Alla stessa pena è soggetto chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze. Ecco che, alla luce di questi dati, acquista un grande valore la campagna contro l’abbandono Ti porto sempre con me promossa dal Centro Commerciale Eurosia, che anche quest’anno ha deciso di dare il suo contributo per sensibilizzare la comunità su questo importante tema. I protagonisti sono proprio i nostri più fedeli amici: a partire dalla fine di giugno Eurosia ha coinvolto i cittadini del territorio di Parma e non solo, chiedendo loro di inviare una foto o un breve video dei loro amici a 4 zampe. Il materiale raccolto darà vita ad uno spot contro l’abbandono che verrà veicolato attraverso i canali del centro Eurosia per contribuire insieme a divulgare questo importante messaggio. I materiali fotografici o video devono essere inviati all’indirizzo mail noabbandono@centroeurosia.comoppure pubblicati sulla pagina Facebook del Centro Eurosia con l’hashtag #ionontiabbandono. Ma non è finita qui: dopo il lancio dello spot prenderà il via il gioco social #ionontiabbandono, a cui parteciperanno tutte le foto che verranno inviate entro il 31 luglio. Sono previste bellissime sorprese per chi riceverà più “like”. A fianco del centro commerciale il Porto ci sono il Comune di Parma e le Associazioni Oipa Parma e il Rifugio di Noè.