Cantano e suonano davanti al Teatro Regio, due giovani denunciati: chitarre sequestrate

Stavano cantando e suonando nei pressi del Teatro Regio, tra via Garibaldi e via Dante. Due giovani, di 20 e 28 anni, sono stati identificati e denunciati per disturbo della quiete pubblica dai carabinieri della stazione di Parma, nella serata di giovedì 11 luglio. I militari, che stavano effettuando alcuni controlli in centro storico, finalizzati ad individuare comportamenti molesti dei tanti giovani che si ritrovano, fino a tarda sera, sugli scalini del più famoso teatro cittadino, in Pilotta e davanti al Battistero, hanno visto i giovani che suonavano e che stavano disturbando i residenti della zona. Identificati nei loro confronti è scattata una segnalazione, oltre al sequestro delle chitarre.