Cantiere Anas dal 24 luglio sulla tangenziale Nord

Da martedì prossimo 24 luglio per circa 10 giorni avrà inizio una nuova fase del cantiere già in corso di Anas di asfaltatura sulla Tangenziale Nord. In questo periodo di tempo verrà chiuso al traffico veicolare la corsia sud direzione Parma del tratto di tangenziale compreso tra la rotatoria con strada Mulattiera Inferiore e strada Fraore per circa 1 km direzione Est, il traffico proveniente da ovest verrà quindi deviato sul seguente percorso: strada Mulattiera inferiore direzione sud, via Emilia Ovest direzione rotatoria “hotel Parma & Congressi” quindi uscita dalla rotatoria direzione Tangenziale Nord.