Cantiere in via Sidoli dal 7 agosto

Da martedì 7 agosto Via Sidoli sarà interessata da un cantiere finalizzato all’adeguamento idraulico e strutturale dei collettori e scolmatori di piena nel tratto compreso tra via Terracini e via XXIV Maggio.

Il primo tratto funzionale dei lavori sarà quello compreso tra via Nenni e via XXIV Maggio con l’occupazione della corsia sud con conseguente istituzione di un senso unico direzione estàovest.

I veicoli quindi che percorreranno via Sidoli direzione est potranno transitare su via Zarotto mediante la destituzione della corsia preferenziale BUS per poi immettersi su strada Casa Bianca.

Al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale inoltre nella prima settimana dei lavori (dal 7 al 14 agosto) verrà destituita la rotatoria posta tra Sidoli-XXIV Maggio.

Le linee del trasporto pubblico vedranno la modifica del percorso della linea n°5 nella sola direzione est che quindi varrà deviata sul seguente tragitto: Via Sidoli à via Terracini à via Budellungo à via XXIV Maggio quindi rientro in via Sidoli.