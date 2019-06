Cantieri estivi, gli interventi dal 1° luglio: modifiche alla viabilità

A partire dal 1 luglio fino alla prima settimana di settembre saranno in corso il secondo stralcio dei lavori sulla corsia ovest di viale Europa per il rifacimento piattaforma stradale. ( in allegato planimetria e piano di segnalamento)

Per i tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni della corsia Ovest di viale Europa (direzione centro città da casello A1), nel tratto compreso tra rampa di svincolo rotatoria A1 e Via Ghirarduzzi:

Istituzione del divieto di circolazione secondo le varie fasi di cantiere.

Istituzione di divieti di circolazione dei controviali adiacenti, inversioni di sensi di marcia secondo le varie fasi di cantiere.

Istituzione di doppi sensi di circolazione in tratti ancora aperti alla circolazione secondo le fasi cantiere.

Destituzione della pista ciclabile.

Istituzione di soli restringimenti di carreggiata per i seguenti tratti stradali:

• Rotatoria posta tra viale Europa e via Ghirarduzzi;

• Rotatoria posta tra viale Europa e via Moletolo;

• Rotatoria posta tra viale Europa e via Casello Poldi.

Via Casello Poldi. Istituzione del senso unico alternato

Destituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate per i seguenti tratti stradali:

• Ramo di svincolo n°5 della tangenziale direzione Nord;

• Corsia Est di via San Leonardo (direzione casello A1), nel tratto compreso tra lo svincolo n°5 della Tangenziale Unione Europea e lo svincolo dell’Autostrada A1.

Parcheggio scambiatore Nord Largo Maestà del Taglio: Strada di collegamento tra area sosta mezzi pesanti parcheggio scambiatore Nord e viale Europa, nel tratto ricompreso tra ingresso esercizio commerciale “Trattoria da Gianni” e Largo Maestà del Taglio:

Apertura alla circolazione nel tratto tra e istituzione del senso unico di marcia Sud-Nord e contestuale istituzione del divieto di fermata.

Rotatoria compresa tra v.le delle Esposizioni e nuova bretella di collegamento con v.le Europa, nel breve tratto compreso tra il ramo di immissione ed uscita con la nuova bretella: istituzione del divieto di circolazione.

Uscita Sud del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con v.le Europa: istituzione dell’obbligo di svolta a destra.

Chiusura alla circolazione del ramo diretto in Viale Europa I veicoli che normalmente percorrono viale Europa in direzione centro città da Autostrada A1, verranno deviati su via San Leonardo. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando

opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico

locale alla cittadinanza.

Dal 1 luglio fino al 12 luglio 2019 è in programma l’asfaltatura di strada Langhirano suddivisa in due stralci:

Fase 1): Strada Langhirano – da Ponte Dattaro a rotatoria intersezione Via Enza – Restringimento di carreggiata. Istituzione del senso unico con direzione Sud -Nord. Istituzione del divieto di fermata.

Rotatoria ad intersezione Strada Langhirano e Via Enza

Destituzione della circolazione a rotatoria con restringimento di carreggiata localizzati su semi-porzioni, a seconda delle esigenze di cantiere.

Per una durata massima di 2 gg:

Via Enza – da Via Ognibene a Strada Langhirano –

Restringimento di carreggiata.

Istituzione del senso unico con direzione Ovest-Est.

Istituzione del divieto di fermata.

Fase 2):

Strada Langhirano – da Via Enza a Strada Montanara

Restringimento di carreggiata.

Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

Le due fasi non dovranno essere concomitanti.

Dal 1 luglio al 23 agosto è in programma il rifacimento della linea sottoservizi acqua e gas in via Racagni.

Dalle ore 09.00 del 1 luglio fino al 29 via Racagni, tratto compreso tra viale Duca Alessandro e viale Rimembranze (intersezioni escluse): istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Dal 29 luglio al 9 agosto: via Racagni, tratto compreso tra viale Duca Alessandro (intersezione

esclusa) e viale Rimembranze (intersezione compresa): istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Dal 9 al 23 agosto: via Racagni, tratto compreso viale Rimembranze a stradone Martiri della Libertà (intersezioni escluse): istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

I residenti ed eventuali altri autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta in ZONA 7, rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del DUC.

Dal 2 luglio al 6 luglio per consentire il nuovo allaccio alla rete elettrice in via Pietro del Prato.

( in allegato planimetria e piano di segnalamento)



Dalle ore 9.00 del 2 luglio al 6 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 :

via Del Prato – tratto in prossimità dell’intersezione con borgo Carissimi

Istituzione del divieto di circolazione (eccetto mezzi di cantiere). Istituzione del divieto di transito pedonale nei tratti di strada di volta in volta interessati dai cantieri (pedoni lato opposto). Istituzione del divieto di fermata.

Via Del Prato

Istituzione del senso unico alternato dal cantiere (adiacenza b.go Carissimi) a via Emilio Casa e da Borgo Carissimi a Piazzale Salvo d’Acquisto. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto si sosta con rimozione forzata

Via Aurelio Saffi – lato Nord, da Via Emilio Casa ad intersezione borgo Carissimi

Istituzione del divieto di fermata. Istituzione del doppio senso di circolazione.

Borgo Carissimi – da Borgo delle Colonne a Borgo della Pace

Inversione del senso di marcia con nuova direzione Sud-Nord. Istituzione del divieto di fermata dall’intersezione con Borgo della Pace per un’estensione di 20 ml in direzione Sud.

Borgo Carissimi – da Via del Prato (cantiere a Borgo della Pace)

Istituzione del senso unico alternato riservato a residenti e autorizzati.

B.go Delle Colonne – da b.go della Pace a via Del Prato

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione Sud-Nord.

Destituzione degli stalli di sosta per motocicli e contestuale istituzione del divieto di

sosta con rimozione forzata nei tratti di intersezione.

Via Emilio Casa

Inversione del senso di marcia con nuova direzione Sud-Nord.

Dal 1 luglio al 4 agosto via Borghesi sarà interessata dalla riqualificazione dei marciapiedi con cordoli in granito e materiale lapideo di pregio, primo degli interventi per la riqualificazione delle strade fra via Verdi e strada Garibaldi.

Dalle ore 09.00 del 1 luglio al 4 agosto dalle 00.00 alle 24.00:

Via Giambattista Borghesi - nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere -

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.

Destituzione stalli di sosta, compresi ciclomotori/motocicli e carico /scarico e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

I residenti ed eventuali altri autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta in ZTL 1 e ZONA 1 e ZONA 11, rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del DUC.

Dal 1 luglio al 21 settembre via passo della Colla, via passo del Bratello, via passo del Bocco, via passo del Cirone rifacimento della linea rete idrica e rete gas.

Dalle ore 09.00 del 1 luglio al 3 agosto, dalle 00.00 alle 24.00:

Fase 1)

Via Passo della Colla

Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di

cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Fase 2)

Dalle ore 9.00 del 15 luglio al 20 agosto dalle 00.00 alle 24.00:

Via Passo del Bratello

Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Fase 3)

Dalle ore 09.00 del 4 agosto al 6 settembre 2019, dalle 00:00 alle 24:00:

Via Passo del Bocco

Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Fase 4)

Dalle ore 9.00 del 21agosto al 15 settembre 2019, dalle 00.00 alle 24.00:

Via Passo del Cirone

Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti secondo le esigenze di cantiere.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Fase 5)

Dal 9 settembre al 21 settembre 2019

Via San Bruno

Restringimenti localizzati di carreggiata.

Fino al 19 luglio proroga per i lavori di riparazione rete del teleriscaldamento in via Callano civici 8-10

Dalle ore 9.00 fino al 19 luglio, dalle 00.00 alle 24.00 :

Via Callani – dal civ.10 circa all’intersezione con Via Donatello compresa

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato nei restanti tratti

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Via Donatello – da Via Canova a Via Callani

Istituzione del doppio senso di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati h24.

Fino al 20 luglio intervento di per messa in sicurezza tratto strada Langhirano da via Torrente Bratica a via Torrente Manubiola per la realizzazione di spartitraffico illuminato, di isola salvapedone e di un attraversamento pedonale.

Fino al 20 luglio 2019 dalle 00.00 alle 24.00 per tratti di volta in volta interessati dal cantiere:

Str. Langhirano

da via Torrente Bratica a via Torrente Manubiola restringimento di carreggiata ambo i lati. Istituzione del divieto di transito pedonale.

via Torrente Bratica

da intersezione str. Langhirano per circa 2° m. lato nord Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per area di cantiere.