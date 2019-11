Caos in stazione: l'auto parcheggiata male blocca il passaggio degli autobus

Ha parcheggiato la sua auto in maniera non corretta, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, provocando il blocco del passaggio degli autobus, per circa venti minuti. Momenti di tensione qualche giorno fa di fronte alla stazione ferroviaria, nel piazzale dedicato anche al passaggio dei mezzi della Tep. In seguito al parcheggio maldestro della donna si sono formate tre file di autobus: i passeggeri dei bus sono scesi e si sono vissuti alcuni momenti di tensione.

