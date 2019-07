Vedole, capriolo ferito e con una zampa rotta: recuperato e salvato

Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio, verso le ore 16, un capriolo ferito e sanguinante, spaventato dalle auto che stavano passando lungo la strada e che si trascinava una zampa, probabilmente fratturata, è stato soccorso dagli operatori della sezione provinciale Anpana di Parma, l'Associazione Protezione Animali Natura Ambiente.

Sul posto, per un primo sopralluogo si è recato il Dirigente Salvatore Caruso e la Gez Arzelide Curti, che, coadiuvati dal Presidente di Sezione, il dottor Stefano Serafini hanno informato il più vicino Cras, il Rifugio Matildico a Reggio Emilia che si occupa di caprioli. ll Centro ha inviato una unità di soccorso e prelevamento per affidarlo poi alle cure dei veterinari. Nel frattempo il capriolo è stato tamponato con acqua fresca e coperto con una termica per abbassare il calore corporeo. Le operazioni di sono concluse alle ore 18,30.

Gallery