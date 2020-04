Carcere: il boss Raffaele Cutolo chiede gli arresti domiciliari

E' all'attenzione del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia l'istanza presentata dall'avvocato Gaetano Aufiero per la concessione degli arresti domiciliari a Raffaele Cutolo, detenuto al 41 bis nel carcere di Parma. L'istanza, apprende l'Adnkronos, è stata depositata due giorni fa ed è basata sulle condizioni di salute del boss della Nuova Camorra Organizzata e della sua età, 79 anni, due criteri individuati anche dalla circolare del Dap inviata alle strutture penitenziarie al fine di monitorare le condizioni dei detenuti con patologie gravi e di età superiore ai 70 anni. Cutolo è da anni ristretto al 41 bis nel carcere di Parma; a febbraio è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma per problemi respiratori ed è stato dimesso a inizio aprile, facendo così ritorno in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.