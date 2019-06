Cardiologia pediatrica: ABC dona un sistema di conservazione delle immagini di elevata qualità

Qualità delle immagini ecografiche nel tempo, garanzia di efficacia in diagnosi e ricerca clinica: punta a questo la donazione dell’associazione ABC a favore della Cardiologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, guidata da Bertrand Tchana. La donazione ha permesso l’acquisto di un sistema di archiviazione, conservazione e utilizzo delle immagini all’avanguardia del valore di oltre 12 mila euro. “L’opportunità è misurare l’attività del cuore, controllare ogni dettaglio – spiega il responsabile Tchana - potere prendere in qualsiasi momento decisioni appropriate: una prospettiva fondamentale quando si tratta di pazienti giovanissimi, con cardiopatie congenite, che saranno seguiti nel tempo”.

Tra i donatori la famiglia del giovane Fabio Ferrari, paziente cardiopatico guarito e di recente scomparso in un tremendo incidente stradale. Il suo ricordo affettuoso traduce bene il calore del gruppo composto da Davide, Roberta, Vittoria e Costantina Ferrari (famiglia di Fabio) con Alessia, Federica e Marco Zattera (la fidanzata con i genitori), oltre a amici e sostenitori dell’Associazione, tra cui: Enrico Caraffi, Elisabetta Caberti, Manuela Sgaramella della Speed car, Veronica Petrolini, Luca Laurini e Giuditta Baciottini.

“Continua nelle cose che facciamo la memoria delle persone – sottolinea il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi – ora a noi il dovere di usarle al meglio”. Dalla voce del presidente dell’Associazione ABC Giovanni Alinovi “l’impegno continuo a garantire alla struttura attrezzature all’avanguardia per provare a costruire per i pazienti e le loro famiglie una vita il più possibile normale”.