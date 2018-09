Cariparma Running: le deviazioni degli autobus di domenica 9 settembre

Si comunica che, in occasione della manifestazione sportiva “CARIPARMA RUNNING 2018”, dall’inizio del servizio e fino alle ore 13,30 circa di domenica 9 settembre 2018, le linee urbane ed extraurbane interessate saranno così deviate:

LINEE 1 – 6: provenienti da B.ra Bixio e diretti verso il centro città, i bus percorreranno Viale Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Stazione FS, dove riprenderanno il consueto tragitto. In direzione contraria la linea urbana n. 1 osserverà la medesima deviazione (percorrendo V.le Osacca e Via Gramsci anziché V.le Pasini, e V.le dei Mille anziché V.le Vittoria). La linea urbana n. 6 invece, proveniente da V.le Piacenza, giunta in FS percorrerà di nuovo V.le Piacenza, quindi V.le Osacca, Via Gramsci e V.le dei Mille, per riprendere il consueto tragitto in Via Volturno.

LINEA 2: provenienti da Largo 8 Marzo per il centro città, i bus percorreranno Str. Langhirano, Via Enza, Via Po, Via Solari, V.le Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego, Via Trento, dove riprenderanno il loro regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca e V.le dei Mille anziché V.le Pasini e V.le Vittoria.

LINEE 3 – 4 – 5: provenienti da Via Emilia Est e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego (fermata A – controviale), P.te delle Nazioni, V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, per riprendere il regolare tragitto. Stesso percorso in senso contrario, transitando lungo V.le Pasini (anziché V.le Osacca), V.le Bottego (fermata D), e percorrendo tutta V.le Mentana anziché V.le Tanara e V.le Fratti.

LINEE 7 – 11: provenienti rispettivamente da Via Solari e Via Volturno per il centro città, i bus percorreranno Viale Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Ponte delle Nazioni, V.le Bottego, Stazione FS, e riprenderanno i rispettivi regolari percorsi. Stesso tragitto in senso contrario, transitando lungo V.le Osacca e Via Gramsci anziché V.le Pasini

LINEA 8: provenienti da V.le P.M.Rossi e diretti in centro città, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. In senso contrario, dalla Stazione FS i bus percorreranno V.le Mentana, V.le San Michele.

LINEA 9: provenienti da Viale Partigiani d’Italia per il centro città, i bus percorreranno V.le P.M.Rossi, V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego, Stazione FS, per riprendere il regolare percorso in direzione V.le Piacenza. In senso contrario, provenienti da V.le Piacenza e diretti verso Via Zoni, i bus transiteranno lungo V.le Bottego, Stazione FS, V.le Mentana, V.le S.Michele.

LINEA 12: provenienti da P.le Caduti del Lavoro, giunti in Stazione FS, i bus percorreranno V.le Mentana, V.le San Michele, V.le Duca Alessandro, Via Torelli, Str. Traversetolo, per effettuare capolinea presso il Park Sud-Est. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Pier Maria Rossi, V.le Tanara e V.le Fratti anziché V.le San Michele e V.le Mentana.

LINEA 13: provenienti dal Cinghio Sud, giunti in Str. Langhirano, i bus percorreranno Via Enza, Via Po, Via Solari, V.le Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego, Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca e V.le dei Mille anziché V.le Pasini e V.le Vittoria.

SERVIZIO FIERE DI PARMA: in direzione centro, dalla Stazione FS i bus percorreranno V.le Mentana, a B.ra Repubblica effettueranno inversione intorno alla rotatoria, quindi percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, per riprendere il consueto tragitto in stazione FS.

Corse extraurbane interessate:

- le corse provenienti da Strada Traversetolo, giunte in FS, percorreranno V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille, ed effettueranno inversione di marcia in P.le Marsala. Stessa deviazione in direzione contraria. - le corse provenienti da Via Spezia percorreranno V.le Caprera, effettueranno inversione di marcia in P.le Marsala, di nuovo V.le Caprera, V.le Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Via Europa, Terminal Bus. Stessa deviazione in direzione contraria (sempre con inversione in P.le Marsala). - le corse provenienti da Via Emilia Ovest percorreranno V.le dei Mille, effettueranno inversione di marcia in P.le Marsala, di nuovo V.le Caprera, V.le Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Via Europa, Terminal Bus. Stessa deviazione in direzione contraria (sempre con inversione in P.le Marsala). - le corse provenienti dall’Asolana, giunte in Stazione FS, percorreranno V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille, ed effettueranno inversione di marcia in P.le Marsala. Stessa deviazione in direzione contraria. - le corse dirette a Scurano via Basilicanova, giunte a Barriera Bixio, percorreranno V.le Caprera, effettueranno inversione di marcia in P.le Marsala, di nuovo V.le Caprera, V.le Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Terminal Stazione FS, V.le Mentana, V.le San Michele, V.le Duca Alessandro, Via Torelli, Str. Traversetolo, tangenziale, Str. Argini. Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane e le due fermate extraurbane presenti in V.le Fratti.

Dalle ore 13,30 circa e fino alle ore 17,00, a seguito della riapertura al traffico di gran parte delle strade del centro ad eccezione di Via Mazzini, P.zza Garibaldi e Str. della Repubblica, tenendo presente la parziale chiusura del Ponte di Mezzo causa lavori in corso, le linee urbane e servizio Fiera, saranno deviate come di seguito descritto:

LINEA 1: provenienti da Strada Farnese e diretti verso Stazione FS, giunti sul Ponte di Mezzo, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. In senso contrario provenienti da Stazione FS i bus percorreranno Viale Piacenza, Viale Osacca, Via Gramsci, Via D’Azeglio, Via Bixio ove riprenderanno il consueto percorso.

LINEA 2: in direzione centro città, giunti in V.le Berenini, i bus percorreranno P.te Italia, V.le Caprera, Str. Bixio, P.te di Mezzo, Viale Mariotti, Viale Toschi, V.le Bottego (senza effettuare la fermata D), Via Trento, dove riprenderanno il loro consueto tragitto. In senso contrario, percorreranno Via Trento, Viale Bottego, V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, Via D’Azeglio, Str. Bixio, V.le Caprera, Ponte Italia, V.le Berenini ove riprenderanno il consueto percorso.

LINEE 3 – 4 – 5: in direzione centro città, provenienti da Via D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, V.Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, imboccheranno il controviale per effettuare la fermata A, quindi percorreranno V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci ove riprenderanno il consueto percorso.

LINEA 6 – 11: provenienti da Via Volturno e diretti centro città i bus non subiranno alcuna deviazione. In direzione contraria, giunti in Stazione FS percorreranno V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, Via D’Azeglio, Via Bixio ove riprenderanno il consueto percorso.

LINEA 7: provenienti da Via Langhirano e diretti in centro città i bus non subiranno alcuna deviazione. In direzione contraria, giunti in FS e diretti verso il centro città i bus percorreranno V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille ove riprenderanno il consueto percorso.

LINEE 8 - 9: giunti in P.le Risorgimento (Petitot), e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le Pier Maria Rossi, B.ra Repubblica, V.le Tanara, V.le Fratti, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana anziché V.le Tanara e V.le Fratti.

LINEA 12: provenienti da V.le Solferino e diretti verso il centro città i bus percorreranno V.le Martiri della Libertà, V.le P.M.Rossi, V.le Tanara, V.le Fratti, Stazione FS ove riprenderanno il consueto percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana anziché V.le Tanara e V.le Fratti e V.le S.Michele anziché V.le P.M.Rossi.

LINEA 13: provenienti da V.le Rustici e diretti verso il centro città, i bus percorreranno P.te Italia, V.le Caprera, Str. Bixio, P.te di Mezzo, V.le Mariotti ove riprenderanno il consueto percorso. In senso contrario, giunti in Stazione FS i bus percorreranno Viale Bottego, V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, Via D’Azeglio, Str. Bixio, V.le Caprera, Ponte Italia, V.le Rustici ove riprenderanno il consueto percorso.

SERVIZIO FIERE DI PARMA: in direzione centro, dalla Stazione FS i bus percorreranno V.le Mentana, a B.ra Repubblica ed effettueranno inversione intorno alla rotatoria, quindi percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, per riprendere il consueto tragitto in stazione FS. Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane e le due fermate extraurbane presenti in V.le Fratti.