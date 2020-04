Carlotta ed Eleonora Rubaltelli supportano l’Ospedale Maggiore di Parma

Carlotta ed Eleonora Rubaltelli, influencers di Parma, sostengono con orgoglio e impegno la loro città. La raccolta fondi, a beneficio dell’Ospedale Maggiore di Parma, è stata creata per dare sostegno economico ai reparti maggiormente impegnati nella lotta contro il Covid-19. Entrambe, hanno scelto di intraprendere questa campagna per cercare di supportare tutti coloro che, in questo momento, si stanno battendo giorno e notte in prima fila per sconfiggere un male comune. “Abbiamo deciso di creare questa importante raccolta fondi perché un amore profondo ci lega alla nostra città e ci siamo sentite di aiutarla in questo difficile momento sostenendo l’ospedale maggiore e tutto il personale ospedaliero che, proprio in questi difficili giorni, sta facendo un lavoro straordinario” dice Carlotta Rubaltelli.

