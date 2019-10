Stasera chiuso il casello di Parma

Il casello di Parma lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso dalle ore 21 di oggi, giovedì 24 ottobre, fino alle ore 5 di domani, venerdì 25 ottobre, per alcuni lavori di pavimentazione già programmati. Il casello sarà chiuso in uscita e in entrata, da e verso Milano e da e verso Bologna. L'uscita alternativa è Terre di Canossa/Campegine.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !