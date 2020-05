Cassa Integrazione in deroga: in Emilia-Romagna accettate il 91% delle richieste

Completate, da parte degli uffici INPS dell’Emilia-Romagna, le autorizzazioni delle Casse Integrazioni in deroga trasmesse dalla Regione nel corso di aprile 2020. A fronte delle 7939 istanze pervenute, ne sono state autorizzate 7249, pari al 91% del totale. Le posizioni residue non autorizzate sono riferibili essenzialmente ad istanze duplicate o relative ad aziende non destinatarie della deroga.

L’Amministrazione regionale ha deliberato a fine mese, ulteriori 10.895 istanze, riferite ad un totale di 27.628 lavoratori, il cui flusso telematico è stato già preso in carico dagli uffici provinciali INPS per la loro sollecita \lavorazione. Con riferimento alla Cassa integrazione ordinaria, delle 26.383 istanze pervenute ne sono state autorizzate 24.390, pari al 92%. Gli ammortizzatori sociali riferibili alla causale COVID-19 hanno già generato in Emilia-Romagna mandati di pagamento per 15.892 lavoratori.