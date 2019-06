Celiachia: al via i buoni elettronici per l’acquisto di prodotti senza glutine

Per i cittadini celiaci i buoni per acquistare prodotti senza glutine, garantiti gratuitamente dal Servizio Sanitario Regionale tramite l’Azienda Usl di Parma, non saranno più cartacei ma diventeranno elettronici. Da lunedì 1° luglio sarà possibile acquistare i generi alimentari gluten free solo attraverso un sistema elettronico, più semplice, sicuro ed intuitivo, che consentirà di spendere il credito mensile a disposizione in misura graduale, in funzione delle esigenze di ciascun cittadino.

Da luglio per rifornirsi di questi alimenti sarà necessario presentare in farmacia o nei punti vendita convenzionati la propria Tessera Sanitaria e digitare un codice PIN, inviato con lettera dall’Azienda Usl a tutti gli aventi diritto.

I vantaggi e le comodità saranno ancora maggiori per i cittadini che hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): infatti, con il FSE, oltre alla possibilità di prenotare o disdire visite ed esami, pagare i ticket o consultare la propria storia sanitaria, le persone celiache possono accedere in tempo reale allo storico dei loro acquisti, visualizzare il credito mensile residuo e creare un nuovo PIN in caso di necessità, senza attendere l’invio da parte dell’Azienda Sanitaria.

Sui siti internet di Regione Emilia-Romagna e Azienda Usl è sempre consultabile la lista aggiornata dei negozi e delle farmacie in cui acquistare questi alimenti.

A Parma e provincia i cittadini che ad oggi già beneficiano del servizio, che fino al 30 giugno è assicurato ancora con i buoni cartacei, sono circa 1700, di cui oltre 800 nel solo comune di Parma.