“Cena dei Mille”: arriva il sold out

Sold out. Ora è ufficiale: stasera, la tavolata della “Cena dei Mille”, che si snoderà per 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada Repubblica, sarà al completo. Sono infatti

mille gli ospiti che si sono prenotati per l’evento, che vedrà cucinare sotto le stelle lo chef Massimo Spigaroli e gli chef di Parma Quality Restaurants, coadiuvati da un guest chef come Carlo Cracco - che, nell’occasione, riceverà un riconoscimento dalla città di Parma - e da una rappresentanza piacentina e reggiana dell’associazione Chef To Chef. Il risultato è doppiamente importante: da un lato, premia il lavoro di squadra - Istituzioni e soggetti privati insieme - alla base del progetto “Settembre Gastronomico”, nel cui programma l’evento si inserisce. Dall’altro, perché la “Cena dei Mille” ha una finalità benefica, con fondi raccolti a favore del progetto Emporio Solidale Parma, che sostiene attualmente 1.000 famiglie nel territorio parmense.