Grande successo per la Cena dei Mille

Ieri sera, 3 settembre, si è svolta la Cena dei Mille in pieno centro storico a Parma, in via Repubblica. Grande successo per l'iniziativa, promossa dal Comune di Parma: la tavolata si è snodata tra piazza Garibaldi e via Repubblica con una tavolata di 500 metri ed ha visto la partecipazione dei mille prenotati.