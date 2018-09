Cena dei Mille: le variazioni delle linee bus il 4 settembre

A seguito della chiusura al traffico veicolare di P.zza Garibaldi e Strada della Repubblica in occasione della manifestazione denominata “La cena dei 1000”, che si svolgerà in concomitanza con la chiusura al transito di V.le Toscanini per lavori, dalle ore 12,00 e fino al termine del servizio notturno di martedì 4 settembre 2018, le corse delle linee urbane interessate osserveranno le deviazioni di percorso di seguito evidenziate:

Linee urbane nn. 3 – 4 – 5 – 4N: provenienti da Via Gramsci e diretti verso il centro città, giunti sul Ponte di Mezzo, i bus percorreranno Vle Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, per riprendere quindi i loro rispettivi regolari percorsi a Barriera Repubblica. In direzione contraria, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Mentana, Strada Garibaldi, per riprendere quindi i rispettivi consueti tragitti in Via Mazzini. Linee urbane nn. 8 – 9: giunti in P.le Risorgimento (Petitot) e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le P.M.Rossi, Barriera Repubblica, V.le Tanara, V.le Fratti, per riprendere quindi i loro rispettivi regolari percorsi in Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana anziché V.le Fratti. Linea urbana n. 12: provenienti da V.le Solferino e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le Martiri della Libertà, V.le P.M.Rossi, Barriera Repubblica, V.le Tanara, V.le Fratti, per riprendere quindi il loro consueto tragitto in Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana anziché V.le Fratti.

Linea urbana n. 15: provenienti da V.le Solferino e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le Berenini, Ponte Italia, V.le Caprera, Strada Bixio, Ponte di Mezzo, Via Mazzini, per riprendere quindi il loro regolare percorso in Str. Garibaldi. Nessuna deviazione in direzione contraria. Inoltre, per tutta la durata della deviazione (dalle ore 12,00 e fino al termine del servizio diurno previsto per le ore 20,30), un Servizio navetta collegherà la Stazione FS al centro cittadino sul seguente percorso: Stazione FS (fermata linea urbana 1) – Str. Garibaldi – Via Mazzini - Viale Mariotti – Viale Toschi – Stazione FS. Lungo i percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.