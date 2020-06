Centri estivi dai 3 ai 6 anni: apre il bando d'iscrizione

Dal 10 al 14 giugno 2020 sarà aperto il bando d’iscrizione ai servizi estivi 3/6 anni esclusivamente con procedura online. Vi potranno accedere tutti i bambini/e delle scuole d’infanzia comunali e statali e i bambini nati dall'1/1/2017 al 31/12/2017 che hanno frequentato i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e partecipata, nell’a.s. 2019/2020 .

Accedendo con credenziali SPID al sito del Comune di Parma (http://www.servizi.comune.parma.it sezione servizi educativi, sottosezione centri estivi 0-6) si potrà scaricare una nota precompilata contenente le informazioni salienti per valutare l’iscrizione al Servizio Estivo. La pratica potrà essere visionata e compilata esclusivamente dal genitore/tutore intestatario delle bollette del servizio frequentato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.

In base alle informazioni acquisite tramite compilazione dei moduli verrà predisposta una graduatoria. Per il servizio è possibile utilizzare i contributi del progetto regionale "conciliazione". Per necessità particolari è possibile contattare ParmaInfanzia SpA – via Budellungo, 45/a allo 0521- 600150 per fissare un appuntamento