Centro Prelievi: cantieri da lunedì

Al via i lavori di riqualificazione del Centro Prelievi del Maggiore. A partire da domani, sabato 29 giugno, fino al 30 settembre per l’utenza non sarà possibile effettuare l’accesso diretto, ovvero l’accesso senza aver effettuato una prenotazione attraverso il Cup.

Al fine di consentire le operazioni di trasferimento, nelle sole giornate di lunedì 1 e martedì 2 luglio le attività di prelievo e ritiro referti saranno sospese. I referti digitali degli esami di laboratorio saranno comunque sempre disponibili on line ai Medici di Medicina Generale e ai possessori di Fascicolo Sanitario Elettronico.

Riapertura del Centro Prelievi mercoledì 3 luglio al secondo piano del padiglone Ortopedia dove saranno attivi gli ambulatori dedicati ai prelievi programmati e alle urgenze, indicate come prioritarie nella richiesta del Medico. L’ingresso consigliato è da via Volturno, dopo aver preso la scala mobile, il Centro prelievi si trova subito dopo il bar Camst sulla sinistra. Per qualsiasi informazioni l’utenza può rivolgersi ai punti informativi all’ingresso di via Volturno, e del padiglione Centrale,dall’ingresso di via Abbeveratoia.

Per il pagamento del ticket le macchinette più comode alla sede temporanea del Centro prelievi sono entrando da via Volturno in Radiologia (al piano terra) e nell’atrio del padiglione Monoblocco, entrando da via Abbeveratoia.

Sempre a seguito dei lavori, si trasferiscono anche l’ambulatorio di Endocrinologia dell’unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, al 1° piano del Padiglione Clinica Medica (ingresso consigliato da Via Gramsci) e l’ambulatorio di Urologia, che si sposta al piano terra della Torre delle Medicine, presso il Centro Emostasi, con ingresso dell’utenza da via Volturno.