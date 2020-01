Centro Sportivo "Mario Pisaneschi": a buon punto i lavori per la realizzazione della nuova palestra

Sono a buon punto i lavori per la realizzazione della nuova palestra dedicata alla pratica del fitness e pesistica nel Centro Sportivo "Mario Pisaneschi" di Via Lago Verde, quartiere Montanara. Tempo alcuni mesi e la struttura sarà pronta.

E' quanto emerso dal sopralluogo, nell'area di cantiere, che hanno svolto il Vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi; l'Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi; il Delegato allo Sport, Stefano Manuto, ed i tecnici comunali. Con loro anche una delegazione del Rugby Parma 1931, guidata dal Presidente, Barnardo Borri.

“Gli interventi messi in campo valorizzano il centro sportivo – ha spiegato il Vicesindaco, Marco Bosi – in quanto sono funzionali all'attività del Rugby Parma e permetteranno di recuperare uno spazio all'interno dell'attigua bocciofila, spazio oggi adibito a mini palestra. Questo potrà dare nuovo slancio anche all'impianto dove si trova la bocciofila, oltre alle positive implicazioni per il Rugby Parma”.

“Osserviamo con piacere, assieme ai rappresentanti del Rugby Parma, – ha spiegato l'Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi – che il cantiere sta procedendo secondo i tempi previsti e con continuità. Contiamo di consegnare la nuova palestra a Rugby Parma ed al Quartiere Montanara a primaver inoltrata”.

Ammontano a cinquecentomila euro le risorse stanziate dal Comune per dare seguito all'intervento che ha preso avvio lo scorso anno ed i cui lavori procedono secondo il crono programma stabilito.

Si tratta di unprogetto nato su istanza dell'assessorato allo sport, guidato dal vicesindaco Marco Bosi, con il coinvolgimento dell'assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi. Il progetto è stato condiviso con le diverse realtà presenti sul territorio.

L’intervento comprende la nuova palestra destinata alla pratica del fitness e pesistica, realizzata a completamento degli impianti sportivi presenti a servizio del quartiere Montanara.

Il nuovo fabbricato risponde a diverse finalità legate al contesto in cui è stato inserito, fra queste, la principale è quella di soddisfare i fabbisogni della collettività che vive nel quartiere Montanara, attraverso la realizzazione di una struttura che sia rispettosa dell'ambiente con una qualità architettonica e tecnico funzionale in dialogo con il contesto in cui si inserisce.

E' un edificio moderno, sicuro e sostenibile da un punto di vista energetico ed ambientale, realizzato con un occhio di riguardo al risparmio energetico, all'accessibilità e adattabilità. Uno spazio a cui le persone disabili potranno avere accesso con facilità, muovendosi agevolmente anche al suo interno.

Esso si articola in: atrio, palestra e dotazione di servizi e spogliatoi. Rispetto al lotto esistente, l’edificio si sviluppa longitudinalmente sul lato ovest con una linea di convergenza sull’edificio alla testa della corte, permettendo, in questo modo, di conservare la visione spaziale preesistente. Sui lati della nuova palestra è stata mantenuta l’area pubblica in parte pavimentata e in parte destinata a giardino.