Centro XXV Aprile: venerdì 25 ottobre volantinaggio davanti al Duc

Venerdì 25 ottobre, dalle 10 alle 12, le operatrici e gli operatori del Centro XXV Aprile saranno davanti al Duc, in largo Torello de Strada, per un presidio con volantinaggio. L'iniziativa è promossa insieme a FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL e ai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil.

"Sarà l'occasione - si legge in un nota dei sindacati - per informare la cittadinanza della situazione di incertezza in cui operano 32 lavoratrici e lavoratori che, a seguito della decisione del Comune di Parma di chiudere a fine dell’anno il Centro Diurno XXV Aprile per sostituirlo con uno Spazio Collettivo per anziani, dal 1 gennaio 2020 potrebbero essere licenziati. La cooperativa Proges, infatti, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per le 32 persone che lavorano nella struttura XXV Aprile, che si è conclusa nella prima fase con un mancato accordo in quanto la cooperativa non riuscirebbe a garantire la ricollocazione di tutti e 32 i dipendenti.

I sindacati dei pensionati Spi, Fnp e Uilp nell’esprimere piena solidarietà alle lavoratrici e lavoratori Proges oggi occupati presso le strutture XXV Aprile che rischiano di perdere il posto di lavoro, manifestano viva preoccupazione per la decisione del Comune di Parma di arrivare alla riconversione del centro diurno XXV aprile in spazio collettivo, mentre non è ben chiaro quale sorte sia destinata agli alloggi con servizi, la nostra preoccupazione è che la scelta dell’amministrazione possa pregiudicare da un lato l’assistenza e dall’altro preveda un aumento di costi che gli occupanti dello stabile sicuramente farebbero fatica a sostenere. Dove verranno collocati gli anziani? Con che criteri verranno effettuati gli accessi nello spazio collettivo? Tutti quesiti ai quali questa amministrazione ancora non ha risposto. Questo ritardo da parte del Comune di Parma non è più accettabile. Chiediamo delle risposte immediate sia sul futuro lavorativo di operatrici e operatori sia sul futuro dei servizi agli anziani ospiti della Struttura".