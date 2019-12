Cerca la pace e perseguila: si è accesa la luce di Betlemme in Municipio

Il messaggio che ha portato la Luce di Betlemme, accesa in Consiglio Comunale alla presenza del Presidente Alessandro Tassi Carboni, è "Cerca la pace e perseguila".

La luce che proviene dalla Grotta della Natività di Betlemme ha scelto un messaggio di Pace anche per la 24esima edizione di un'iniziativa che la porta in cammino lungo tutti i Paesi della terra.

La Luce della pace è un simbolo di fraternità e, lungo il suo cammino, anche quest'anno è arrivata ad accendersi in Municipio, a pochi giorni dal Natale.

La luce della pace segue un rito consolidato: con l'aiuto dei Francescani della Custodia di Terra Santa e degli scout, viene accesa nella Grotta della Natività di Betlemme una lanterna dalla lampada presente sul luogo della Nascita di Cristo.

La lanterna viene accesa da uno scout palestinese e passata ad uno scout israeliano che, a sua volta, la passa ad uno scout austriaco. La lanterna così arriva in Austria e, grazie ai treni-staffetta, viene diffusa in Europa e in tutta Italia. Così è giunta anche Parma, portata dagli scout Agesci e Cngei del settore Foulards Bianchi.

Come ogni anno a Parma l'accensione della luce in Municipio è stata anticipata nella chiesa di San Patrizio dalla tradizionale veglia di accoglienza. "La pace non fa rumore, le azioni di Pace sono spesso umili e silensiose" ma nel Natale di Parma ancora una volta la luce di Betlemme ha rinnovato speranza e fraternità.