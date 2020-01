Cerimonia commemorativa dell'eccidio della Martinella

E' in programma lunedì 20 gennaio, alle 10.30, presso il cippo commemorativo, situato a lato della rotatoria tra via Langhirano e strada Martinella, la cerimonia in ricordo dell'eccidio della Martinella, che ebbe luogo la notte del 20 gennaio del 1945 e nel quale furono trucidati, vittime della barbarie nazifascista, Remo Balboni, Oreste Grassi, Attilio Maraschini, Antonio Pini e Carlo Sozzi. Alla cerimonia prenderanno parte gli alunni della classe 3^ della scuola primaria “Caduti di tutte le guerre” di Gaiano che fa parte dell'Istituto Comprensivo Ettore Guatelli di Collecchio, con la maestra Matilde Savi. Per il Comune di Parma, alla posa della corona d'alloro, sarà presente il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni; per il Comune di Collecchio interverrà il sindaco, Maristella Galli, con loro anche un rappresentante della Provincia di Parma ed i rappresentanti delle Associazioni Partigiane. Seguirà un momento di raccoglimento e di preghiera a cura di don Raffaele Mazzolini.