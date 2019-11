Chirurgia plastica: inaugurata la sala ricreativa Andrea Corò

Ci sono momenti in qui l’emozione prende il sopravvento su ogni altro aspetto. L’inaugurazione della sala ricreativa Andrea Corò, nel reparto di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni, è stato uno di quei momenti. Un emozione collettiva per il calore umano, la passione e la forte spinta solidale di Andrea, socio fondatore e primo presidente di Portos, Associazione culturale e di promozione sociale da sempre vicina all’Ospedale Maggiore. Amici e volontari di Portos hanno voluto rendere viva la memoria di Andrea, proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa con un bel regalo al reparto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, donando nuovi divani per la sala ricreativa, un dermatoscopio e una macchina fotografica ad uso clinico.