Chiude per lavori il parcheggio dell'Auditorium Paganini

A partire da lunedì 17 febbraio chiude alle automobili il parcheggio dell’Auditorium Paganini cui si accede dall’ingresso di via Toscana. Il parcheggio sarà infatti interessato da importanti lavori di riqualificazione, svolti a cura dell’Amministrazione Comunale, che porteranno a importanti migliorie per tutta l’area interessata. I lavori avranno una durata stimata in circa quattro mesi e si protrarranno sino alla fine del mese di giugno, comprendendo quindi la restante parte della stagione sinfonica.

L’accesso dall’ingresso di via Toscana resterà aperto per cicli e pedoni nei normali orari di apertura del parco e durante le sere di concerto.

Per venire incontro al disagio dei propri spettatori la Toscanini ha raggiunto un accordo con il Parking Repubblica, il parcheggio multipiano coperto all’interno del Centro Commerciale La Galleria (ex-Barilla Center) che sorge a due passi dall’Auditorium e dal CPM Arturo Toscanini. Tutti gli spettatori potranno usufruire di uno sconto del 20% sul costo della sosta (la prima ora è sempre gratuita). Per ottenere questa tariffa agevolata è necessario vidimare il biglietto del parcheggio con l’apposita obliteratrice che gli spettatori troveranno alla biglietteria del Paganini al termine del concerto.

La promozione è valida unicamente nelle sere di concerto organizzate direttamente dalla Toscanini e solo nella fascia oraria dalle 18.00 alle 24.00.

I concerti avranno inizio inderogabilmente alle 20.30 come di consueto. L’invito agli ascoltatori è quindi quello di voler calcolare con attenzione i loro tempi di spostamento e di voler considerare eventuali coincidenze con altri eventi o attività organizzate nelle vicinanze.

La biglietteria della Toscanini (0521-391339,biglietteria@latoscanini.it, aperta da martedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio anche dalle 14 alle 17) è a disposizione per ogni ulteriore informazione.