Chiusura dello sportello Cup di Noceto nelle giornate del 3 e 4 febbraio 2020

Lunedì 3 e martedì 4 febbraio lo sportello Unico CUP di Noceto resterà chiuso per lavori di ristrutturazione necessari alla realizzazione della nuova Casa della Salute. Si ricorda che per prenotare visite ed esami specialistici i cittadini possono rivolgersi anche alle farmacie o chiamare il numero verde 800.629.444. Numerose prenotazioni si possono fare anche on line tramite cup-web o con il proprio fascicolo sanitario elettronico. L'Azienda Usl si scusa fin d’ora per gli eventuali disagi che si potranno verificare.