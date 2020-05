Chiusura pomeridiana front office Infomobility di viale Mentana

Il front office di Infomobility, in Viale Mentana 29/A, rimarrà chiuso nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 Maggio. L'apertura al pubblico viene, pertanto, garantita solo la mattina, dalle 8.30 alle 13.00, mentre Lunedì 1° Giugno rimarrà aperto con i consueti orari. Per accedere e sostare in ZTL è possibile acquistare i biglietti (giornaliero 10 € o biorario 5 €) nei 4 parcometri posizionati in prossimità dei varchi di accesso al centro della città, che funzionano con monete o carte di credito.

