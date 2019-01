Chiusura straordinaria Biblioteca Civica: lunedì 21 e martedì 22 gennaio

Nell’ambito della riqualificazione architettonica e ristrutturazione dell’Ospedale Vecchio,lunedì 21 e martedì 22 gennaio laBiblioteca Civica resterà chiusa al pubblico per consentire il completamento dei lavori di stuccatura del soffitto voltato, a piano terra, in sicurezza, senza cioè creare disagi e rischi per il personale di servizio e l’utenza.

Presso il Centro Cinema Lino Ventura, in via D'Azeglio 45/d, saranno comunque garantiti i seguenti servizi: lettura dei quotidiani, restituzione volumi e prenotazioni di libri che potranno esser ritirati da mercoledì 23 gennaio direttamente presso la Biblioteca Civica.

Le prenotazioni potranno essere effettuate secondo queste modalità: online sul Catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense (https://biblioteche.parma.it),telefonando al numero 0521 031010, scrivendo a civica@comune.parma.it o recandosi di persona al Centro Cinema Lino Ventura in via D'Azeglio 45/D (lunedì dalle 9 - 13.30 e martedì dalle 9 - 13.30 e 14.30 – 19).