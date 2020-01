“Ci trattarono con gentilezza”, il Consiglio delle Chiese cristiane di Parma consegna un ulivo all’Ospedale dei bambini

I rappresentanti del Consiglio delle Chiese Cristiane di Parma - che riunisce Avventisti, Cattolici, Metodisti e Chiese ortodosse - hanno voluto portare un momento di riflessione all’Ospedale dei bambini a conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani guidati dalla frase “Ci trattarono con gentilezza”.

Si sono dati appuntamento nella struttura di cura perché, come spiega il pastore avventista Daniele La Mantia, “il nostro intento era proprio quella di condividere la preghiera in luoghi ove le persone sono al servizio della collettività, soprattutto dei più deboli”. Al suo fianco don Raffaele Mazzolini per la Chiesa Cattolica, il pastore Noemi Falla della Chiesa Metodista, padre Ciprian della Chiesa Ortodossa romena e padre Dimitri della Chiesa Ortodossa greca.

“Troppe volte diamo per scontato ciò che riceviamo – ha continuato il pastore La Mantia – ma la gentilezza con cui il personale medico e sanitario tratta i pazienti dovrebbe infonderci la speranza per una guarigione nostra o dei nostri affetti più cari”. E in conclusione del momento di preghiera ha consegnato una pianta di ulivo “per ricordare che la speranza come la pace vanno curate come una pianta di ulivo che da buoni frutti solo se qualcuno si prende cura di lei, ogni giorno”.

Ad ascoltare le loro letture il personale dei reparti con la direttrice della Clinica pediatrica Susanna Esposito che ha voluto esprimere un sincero ringraziamento per aver condiviso con il personale una riflessione sulla gentilezza e la speranza; il direttore della Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi; la dottoressa Francesca Savina con la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou dell’Oncoematologia e la coordinatrice infermieristica del Day Hospital pediatrico Maria Rosaria Pieri Nerli.