Modifiche alla viabilità in occasione di Cibus dal 7 al 10 maggio

Nel parcheggio scambiatore nord, Strada di collegamento tra area sosta mezzi pesanti parcheggio scambiatore nord e viale Europa, è prevista l'apertura alla circolazione e istituzione del senso unico di marcia direzione nord – sud e contestuale istituzione del divieto di fermata. Nell'Area di sosta mezzi pesanti in largo Maestà del Taglio è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h. Nella rotatoria, compresa tra viale delle Esposizioni e nuova bretella di collegamento con viale Europa, nel breve tratto compreso tra il ramo di immissione ed uscita con la nuova bretella, è prevista l'istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di circolazione in viale delle Esposizioni – bretella d’immissione in v.le Europa. Istituzione del divieto di circolazione nell'uscita Nord del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con v.le Europa. Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra nell'uscita Sud del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con viale Europa.

Inoltre, dalle 16 alle 20, e fino a cessate esigenze, la regolamentazione provvisoria del traffico nel quartiere fieristico prevede alcune modifiche. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 0-24h e contestuale istituzione di sensi unici in funzione alle esigenze di deflusso dei veicoli visitatori in Viale delle Esposizioni, tratto compreso tra strada Vallazza e via Copertini. Nella rotatoria posta tra Viale delle Esposizioni e via Copertini, in funzione alle esigenze, possibile istituzione del divieto di circolazione nel breve tratto di carreggiata posto tra l’immissione di uscita ed entrata su via Copertini. Nel Viale delle Esposizioni, tratto compreso tra via Copertini e strada Rota Ligneres, in funzione alle esigenze, potranno essere previsti localizzati restringimenti di carreggiata pari ad 1 corsia. In viale delle Esposizioni, tratto compreso tra via Rizzi e strada Baganzola (eccetto intersezioni a rotatoria) è prevista l'istituzione del senso unico di marcia direzione ovest verso est, eccetto mezzi di soccorso, emergenza e TPL e mezzi autorizzati da Fiere di Parma. In via Rizzi è prevista l'istituzione del senso unico di marcia direzione ovest verso est, eccetto titolari posti auto interni, mezzi accreditati, di soccorso, emergenza e taxi. In Strada Puppiola, da V. Moletolo a via Colorno, è prevista l'istituzione del senso unico di marcia con direzione ovest verso est. In via Moletolo, da str. Colombarola a str. Puppiola è prevista l'istituzione del senso unico di marcia con direzione sud verso nord.