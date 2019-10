Cibus Tec: tutte le modifiche alla viabilità

E' stata emessa ordinanza di modifica del traffico in vigore dal 22 al 25 ottobre 2019, dalle ore 08:30 alle ore 20:00, e comunque fino a cessate esigenze per regolare il traffico in prossimita’ del quartiere fieristico in vista della manifestazione Cibus Tec che si terrà dal 22 al 25 Ottobre. Nel tratto compreso tra strada Vallazza e via Copertini viene istituto divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h e contestuali sensi unici in funzione alle esigenze di deflusso dei veicoli visitatori. Vengono istituite relative modifiche al traffico nella rotatoria posta tra Viale delle Esposizioni e via Copertini, sempre in funzione alle esigenze istituzione del divieto di circolazione nel breve tratto di carreggiata posto tra l’immissione di uscita ed entrata su via Copertini.