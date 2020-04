Cimiteri: dal 4 maggio al via la progressiva attività di normalizzazione

Anche i cimiteri di Parma, gestiti da ADE Spa, attueranno le misure previste dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per dare avvio alla fese 2 che prevede la transizione dall’attuale chiusura alla progressiva riapertura degli stessi, che avverrà, comunque, non prima del 18 maggio. Intanto ADE S.p.A. si sta organizzando per essere vicina a famigliari e congiunti di coloro che sono scomparsi nel momento più virulento dell’epidemia di coronavirus a Parma, con un numero altissimo di decessi quotidiano.

L’obiettivo è quello di poter garantire, anche a chi non l’ha avuto, un adeguato commiato. Le attività di riapertura e “normalizzazione”, pertanto, avranno luogo in modo progressivo, prevedendo il monitoraggio continuo e costante delle stesse, in base alle prescrizioni vigenti di contenimento del contagio da Covid – 19. Al momento, non è prevista la riapertura degli spazi cimiteriali, proprio per motivi dettati dalla normativa nazionale.

ADE S.p.A, dal 4 maggio ha programmato una serie di visite all’interno del cimitero riservate alle famiglie di coloro che sono stati sepolti in emergenza, senza potere assistere alle esequie dei loro cari ed a coloro che hanno comunque subito forti limitazioni nell’elaborare adeguatamente l’evento luttuoso. Gli uffici di ADE dal 4 maggio in poi provvederanno a prendere appuntamento con i congiunti di coloro che sono stati tumulati provvisoriamente nel reparto San Giuseppe del cimitero della Villetta, in modo da consentire un adeguato commiato agli stessi. Verranno in seguito contattate le famiglie che, pur avendo assistito con un famigliare alla sepoltura durante il periodo di chiusura, volessero effettuare un adeguato commiato.

L’apertura dei cimiteri avrà luogo non prima del 18 maggio, prevedendo tuttavia fasi differenziate. Nei cimiteri di Villetta e Marore saranno previsti degli scaglionamenti.